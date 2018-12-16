كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تدعو لإلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاقات السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ اتفاقات مشاورات السلام، التي عقدت في السويد، وإلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذها.

وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، أثناء لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، بسفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد الحضرمي على أن موقف الحكومة اليمنية يهدف لتخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية بسبب انقلابها على الشرعية.

وأكد المسؤول اليمني، أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.