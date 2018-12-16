كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون وعدداً من القضايا والمواضيع التي تهم البلدين.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس ماكرون، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
وتناول الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.
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