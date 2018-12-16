إسبانيا: ملكة جمالها متحوّلة جنسيًا وتنافس على اللقب الكونيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتنافس عدد من ملكات الجمال من دول مختلفة حول العالم للحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في بانكوك، عاصمة تايلند، يوم الإثنين القادم.

ووسط تلك الإستعدادات على الفوز باللقب، تتنافس ملكة الجمال الإسبانية، أنجيلا بونس، البالغة من العمر 27 عامًا والمتحولة جنسيًا.

وتعتبر المتحولة وملكة الجمال الإسبانية أولى المتسابقات المتحوّلات في تاريخ المسابقة الممتد منذ 66 عاما، بعد أن ألغى القائمون عليها عام 2012 شرطا كان يمنع من لم تولد كأنثى من المشاركة في المسابقة العالمية.

وصرّحت ملكة جمال إسبانيا بونس في تصريحات نقلتها "فرانس برس" أها "أنا امرأة قبل أن أولد، لأن هويتي هنا" بإشارة بيدها إلى رأسها، وقالت إن الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الذكرية ليست ما يحدد هوية الشخص حسب رأيها.

ويعتبر فوز بونس بلقب ملكة جمال إسبانيا سابقة تاريخية، لتكون أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا في حزيران/ يونيو الفائت، وتأهلت لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون "2018Miss Universe" .

وتنافس بونس هذا العام 94 حسناء من دول مختلفة حول العالم، في زيادة على العدد الذي شارك في مسابقة العام الماضي إذ شاركت 92 ملكة جمال في المنافسات.

ومن الجدير بالذكر، أن تايلاند تعتبر إحدى الدول الرائدة في عمليات التحوّل الجندري، وتسمى أحيانا "عاصمة التحول الجندري"، إذ أنها توفر أفضل وأمهر الجرّاحين في هذا المجال، وبأسعار رخيصة مقارنة بأميركا أو أوروبا.