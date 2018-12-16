ليفربول يقهر مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق ليفربول مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد لصالحه بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من اللاعبين ساديو ماني وشيردان شاكيري (هدفان)، وفي المقابل أحرز هدف "الشياطين الحمر" الوحيد اللاعب جيسي لينغارد.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وألغى الحكم هدفًا لليونايتد في الدقيقة الرابعة بعدما أرسل أشلي يونغ كرة عرضية مرت من أمام الجميع وتهادت في الشباك، إلا أن راية التسلل ألغت الهدف لاشتراك لوكاكو في اللعبة.

ورد ليفربول في الدقيقة السابعة بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لروبرتو فيرمينو تصدى لها الحارس دافيد دي خيا، ثم مرر محمد صلاح الكرة إلى ساديو ماني الذي حاول التسديد لكن مدافع يونايتد إيريك بايلي أبعد الكرة من أمامه لتصل إلى فابينيو الذي سدد في أقدام المدافعين بالدقيقة التاسعة.

واحتفظ ليفربول بأفضليته في السيطرة على الكرة، حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 24، بعد تمريرة متقنة خلف الدفاع من فابينيو وصلت إلى ماني الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك.

وكاد لوفرين أن يعزز تقدم يونايتد بهدف ثانٍ بعدما تابع تمريرة من فيرمينو فوق المرمى من مسافة قصيرة.

وتمكن اليونايتد من تحقيق التعادل في الدقيقة 33 بعد هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى لوكاكو في الناحية اليسرى، ليرسلها أمام المرمى حاول الحارس البرازيلي أليسون بيكر الإمساك بها، لكنها أفلتت منه لتصل إلى جيسي لينغارد الذي تابعها في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق، أطلق ماني تسديدة محكمة سيطر عليها دي خيا بثقة.

وأجرى يونايتد تغييرا بين الشوطين بإشراك مروان فيلايني مكان ديوجو دالوت.

وراوغ فيرمينو 3 مدافعين قبل أن يسدد كرة تألق دي خيا في إبعادها بالدقيقة 52، ثم سيطر صاحب الأرض على مجريات اللعب بشكل شبه تام من خلال تسديدات معظمها ارتدت من أقدام المدافعين، قبل أن يجري كلوب تبديله الأول بإشراك شيردان شاكيري مكان كيتا.

وأتى التغيير بثماره في الدقيقة 73، عندما مر ماني من الناحية اليسرى، ومرر كرة ارتدت من الدفاع إلى دي خيا الذي أبعدها لتصل إلى شاكيري، فمان كان من الأخير إلا أن سدد الكرة بقوة لترتطم في العارضة وتدخل المرمى.

ودخل أنتوني مارسيال إلى تشكيلة يونايتد بدلاً من أندير هيريرا، لكن ليفربول أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد هجمة بدأها شاكيري، ثم وصلت الكرة إلى فيرمينو الذي حاول تمريرها إلى صلاح لكنها وصلت إلى الدولي السويسري الذي سددها عنيفة لترتد من المدافع بايلي إلى داخل الشباك.

وحاول اليونايتد تقليص النتيجة في الدقيقة 84 عندما استلم فيلايني الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بيمناه بعيدًا عن المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 3-1.