شكرا لقرائتكم خبر عن «لص بغداد» يُعرض حياة ابن «الزعيم» للخطر والان نبدء بالتفاصيل

تعرض الفنان محمد إمام، ابن النجم المصري الزعيم عادل إمام، لحادث قوي خلال تصويره أحد المشاهد الخطرة الخاصة بفيلمه الجديد، كاشفا إصابته خلال الحادث، ووجود مصمم المطاردات في حالة خطرة.

وأعلن محمد إمام، أن الإصابة حدثت خلال تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب إمام في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تعرض لحادث "موتسيكل" في أثناء تنفيذ حركة خطرة بفيلم "لص بغداد"، بالإضافة إلى إصابة مصمم المطاردات الأجنبي.

وتابع: "الحمدلله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر".

وأضاف: "أنا كويس الحمدلله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبه جدًا وبدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا علي".