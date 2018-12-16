انت الان تتابع كبير موظفي البيت الأبيض الجديد: «ترامب إنسان فظيع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ م

أظهر مقطع مصور يعود تاريخه إلى فترة وجيزة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بالوكالة، مايك مولفاني، وهو يصف ذات مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إنسان فظيع". وقال مولفاني، الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، وسوف يتولى منصبه الجديد في يناير المقبل، في الفيديو: "نعم، أنا أدعم دونالد ترامب، لكني أفعل ذلك على الرغم من أني أعتقد في الواقع أنه إنسان فظيع". كما وصف مولفاني المرشحة المنافسة لترامب في ذلك الوقت، هيلاري كلينتون، بأنها "سيئة بنفس القدر".

كان مولفاني، البالغ من العمر 51 عاما، نائبا سابقا للحزب الجمهوري في الكونغرس، وصُور الفيديو، الذي حصل عليه موقع صحيفة "ديلي بيست"، أثناء مناظرة له مع مرشح الكونجرس الديمقراطي في ذلك الوقت فران بيرسون في مدينة يورك بولاية ساوث كارولينا، إذ كان يرد على نشر فيديو يعود إلى عام 2005، إذ أدلى ترامب