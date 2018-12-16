انت الان تتابع العثور على طبيب بيطري مشنوق داخل شقته ببولاق الدكرور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٦ م

صورة ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، على جثة طبيب بيطري مشنوق داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور. البداية عندما تلقي العقيد شامل عزيز، مأمور بلاغ القسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطبيب بيطري في العقد الرابع من عمره، حيث يرتدي ملابسه كاملة، ووفقا لتحريات العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، فإنه تم الكشف عن أن سبب انتحار الطيبب "ازمة نفيسة".

تبين من خلال تحريات النقيب كريم عبد الرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور، أن الطبيب استغل تواجد زوجته في العمل وأطفاله في المدرسة وبدأ في تنفيذ خطته، وإنهاء حياته، بهذه الطريقة، التي لا شبهة جنائية فيها. حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاء ، وتم تحرير محضر بالواقعة التي أحالها للعرض على النيابة