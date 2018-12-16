ألمانيا تعتقل 5 شرطيين شكلوا «خلية هتلر»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٨ م
فتحت السلطات الألمانية، تحقيقا مع 5 شرطيين، تورطوا في تشكيل خلية يمينية متطرفة، وتقاسموا صور الزعيم النازي أدولف هتلر، وشعار "الصليب المعقوف"، في مجموعة عبر تطبيق "واتسآب"، كما هددوا بذبح ابنة محامية من أصول تركية. وقررت السلطات الألمانية، توقيف 4 شرطيين وشرطية أخرى رهن التحقيق، بعدما افتضح أمر المجموعة، بعد تهديد بذبح ابنة المحامية البالغة عامين، في رسالة فاكس أرسلها مجهول، وجاء فيها إن المحامية سيدا باساي يلديز، التي دافعت عن مسلحين إسلاميين "الخنزيرة التركية القذرة"، وفقا لصحيفة "فرانكفورتر نيو برس" المحلية.
وتلقت المحامية الرسالة في مطلع أغسطس الماضي، بتوقيع "إن إس يو 2.0"، أي خلية "المنظمة الوطنية الاشتراكية السرية" النازية، والتي سبق أن قتل أعضاؤها 8 مهاجرين أتراك.وذكرت المحامية، أنها تتلقى تهديدات في شكل روتيني، لكن ما صدمها أن الرسالة تضمنت اسم ابنتها وعنوانها، ما دفعها لإحالة الرسالة إلى الشرطة التي
وتلقت المحامية الرسالة في مطلع أغسطس الماضي، بتوقيع "إن إس يو 2.0"، أي خلية "المنظمة الوطنية الاشتراكية السرية" النازية، والتي سبق أن قتل أعضاؤها 8 مهاجرين أتراك.
وذكرت المحامية، أنها تتلقى تهديدات في شكل روتيني، لكن ما صدمها أن الرسالة تضمنت اسم ابنتها وعنوانها، ما دفعها لإحالة الرسالة إلى الشرطة التي فتحت تحقيقاً موسعاً، خلص إلى أن شرطيين دخلوا في شكل غير قانوني قاعدة بيانات محطة القطار في فرانكفورت، للحصول على بياناتها الشخصية.
وشمل التحقيق مداهمة منازل الشرطيين، ومصادرة جهاز كومبيوتر، وأقراص ذاكرة وهواتف محمولة، ما أدى إلى كشف المجموعة النازية على تطبيق "واتس آب"، حسب الصحيفة الألمانية.
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