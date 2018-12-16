الان تتابع عاجل .. فرنسا: وفاة أحد المصابين بهجوم ستراسبورج ليرتفع مجموع القتلى إلى 5 والان مع التفاصيل

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