مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة إسعاف هليكوبتر بالبرتغال

أعلن المعهد الوطني للطوارئ الطبية في البرتغال، الأحد، سقوط طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين وطبيب وممرضة كانوا على متنها.

وبدأت عملية الإنقاذ في وقت متأخر مساء أمس، عندما اختفت الطائرة في نحو الساعة 6.30 بعد نقل مريض عمره 76 عامًا كان مصابًا بمشكلات في القلب إلى مستشفى في بورتو.

وقال المعهد إنه جرى تحديد موقع الطائرة الهليكوبتر في الساعة 1.5 صباحا، مؤكدًا مقتل الأشخاص الأربعة، وأضاف: "نشعر بأسف شديد لما حدث ونقدم مواساتنا لأسر الضحايا".

وأكد أن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدتها في براجانكا عندما سقطت في أحوال جوية سيئة.