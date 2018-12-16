طبيب عراقي يسخر من موقف الإخوان مع اردوغان بـ6 سطور

الخليج 365 - لندن
سخر طبيب عراقي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من دفاع الإخوان عن المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم اختلافاتها ووقوفها مع الغرب في مقابل الهجوم على السعودية.
وقال الطبيب الدكتور علي العراقي بتغريدة على حسابه في تويتر "أقسم أردوغان بشرفه قالوا جائز لرفع الإحراج"، وإنه عمل بالعلمانية قالوا يؤسس مجتمع مسلم سراً".
وواصل أن ارودغان "رخص زواج المثليين قالو ضغوط الأحزاب عليه"، كما "قتل الاكراد قالو لان الغرب زرعهم لتدمير تركيا"، وأنه تعاون مع الغرب قالوا لإسترجاع حق خاشقجي"، وختم بالقول "بينما يرى الاخونجية السعودية (إنحلت)، لأنها أقامت سباقا للسيارات!".
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