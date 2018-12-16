ترامب يهاجم الديمقراطيين: هكذا تعاملوا مع الأطفال بالحدود زمن أوباما

الخليج 365 - واشنطن
شن الرئيس الامريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً ضد الديمقراطيين الذين حكموا الولايات المتحدة في فترة الرئيس السابق باراك أوباما كانت سياستهم حول أطفال الحدود أسوأ بكثير.
وقال ترامب في تغريدة بحسابه الشخصي على تويتر "كانت سياسة الديموقراطيين الخاصة بفحص الطفل على الحدود خلال إدارة أوباما أسوأ بكثير من الطريقة التي نتعامل بها الآن".
وأشار الرئيس الامريكي إلى تذكر صورة 2014 للأطفال في أقفاص - في سنوات أوباما. وقال إنه ومع ذلك ، إذا لم تكن منفصلة ، فسيأتي المزيد من الأشخاص. المهربون يستخدمون الأطفال!".
وتواجه امريكا انتقادات متزايدة بسبب احتجازها الأطفال في الحدود مع المكسيك في ظل السياسات المتشددة التي تتبناها ادارة ترامب.
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