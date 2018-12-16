كاتب سعودي: مؤتمر الدوحة سعى لهدفين والحقد يتزايد كل يوم

الخليج 365 - الرياض
أعتبر الكاتب والمحلل السعودي فهد ديباجي أن هناك هدفين من منتدى مؤتمر الدوحة الذي انعقد مؤخراً واطلقت خلاله شعارات ضد السعودية .
وقال ديباجي في تغريدات بحسابه اليوم إن "#مؤتمر_الدوحة كان يهدف إلى أمرين، الأول هو شراء الأمم المتحدة وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بطرق قانونية لدعم قطر.
وأضاف أن الهدف الآخر كان توحيد الدعم والجهود في قضية خاشقجي و استمرار الزخم الإعلامي للقضية بعد الفتور والتجاهل العالمي لها .
وذكر بتغريدة منفصلة أن التسامح والحوار وغيرها شعارات براقة و زائفة و كاذبة و مخادعة ترفعها حاليا دولة قطر، بينما الواقع يقول لا يوجد تسامح ولا حوار والخلافات قائمة وتتزايد والخداع والكذب والخبث والحقد والتأمر والهجوم يتزايد يوماً بعد يوم.
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