كاتب سعودي: مؤتمر الدوحة سعى لهدفين والحقد يتزايد كل يوم

الخليج 365 - الرياض

أعتبر الكاتب والمحلل السعودي فهد ديباجي أن هناك هدفين من منتدى مؤتمر الدوحة الذي انعقد مؤخراً واطلقت خلاله شعارات ضد السعودية .

وقال ديباجي في تغريدات بحسابه اليوم إن "#مؤتمر_الدوحة كان يهدف إلى أمرين، الأول هو شراء الأمم المتحدة وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بطرق قانونية لدعم قطر.

وأضاف أن الهدف الآخر كان توحيد الدعم والجهود في قضية خاشقجي و استمرار الزخم الإعلامي للقضية بعد الفتور والتجاهل العالمي لها .

وذكر بتغريدة منفصلة أن التسامح والحوار وغيرها شعارات براقة و زائفة و كاذبة و مخادعة ترفعها حاليا دولة قطر، بينما الواقع يقول لا يوجد تسامح ولا حوار والخلافات قائمة وتتزايد والخداع والكذب والخبث والحقد والتأمر والهجوم يتزايد يوماً بعد يوم.