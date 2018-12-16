أحمد الحريري: لم يتم التداول في الكلام حول اعتذار الحريري

أكد الأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، خلال حديث تلفزيوني، أن "الكلام عن توزير شخصية من خارج النواب الستّة هو كلام صحيح"، مشيرأً إلى "أننا مع الحوار الهادئ الذي يحصل، وتشكيل ​الحكومة​ كان يجب أن يحصل بالأمس ونحتاج إليها بأقرب وقت والمواطنون يعانون من وضع البلد".

ولفت إلى أن "ما كان يحصل هو فرض توزير سني وأخذه من حصة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​"، مشيراً إلى أنه "لو جاء النواب الستّة إلى المشاورات ككتلة لكان يمكن التفكير في توزيرهم و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قال في مقابلته التلفزيونية أنهم أتوا فجأة ولا يحق لهم أن يتمثلوا".

وأوضح الحريري أنه "عندما جاء النواب الستّة إلى الإستشارات كانوا في كتلهم"، مشيراً إلى "أننا لا نلغي أحدا ولا نعتبر أن هناك ثنائية في الطائفة السنية وتيار "المستقبل" لا يقدم نفسه على أنه تيار سني بل تيار ممثل لكل الطوائف".

وشدد على أنه "لا تنازل من حصتنا ولكننا ننتظر كيفية إخراج الحل من قبل الرئيس عون"، مشيراً إلى أن "هناك من عطل تشكيل الحكومة في الربع ساعة الأخيرة ولم نيأس".

ورأى أنه "لم يتم التداول في الكلام حول اعتذار الحريري وعندما تنتهي هذه الجولة يقوم الحريري وفريقه بالتقييم المناسب ويبني على الشيء مقتضاه"، متمنياً أن تتسكل الحكوة قبل الأعياد.

ولفت الحريري إلى أن "النائب ​جميل السيد​ يعمل بال​سياسة​ عبر "تويتر" وهو يبقى في التغريد ليلا ونهارا"، مشدداً على أنه "لا يجب أن يفكر أحد أننا سنكون يوماً إلى جانب ​إسرائيل​ و​لبنان​ سيذهب إلى ​الأمم المتحدة​ بموقف موحد".