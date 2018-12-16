فاعليات جبل أكروم رفضت مشروع مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء: يسبب أضرارا بيئية وصحية

نظمت بلدية كفرتون في منطقة جبل أكروم- عكار، إجتماعا موسعا في قاعة كفرتون الإجتماعية، حضره عدد من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير وفاعليات من مختلف بلدات وقرى جبل أكروم.
وأكد المجتمعون أن "البحث تركز على مشروع مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء من الطاقة الهوائية، المزمع اقامتها على السفوح المشرفة على بلدات السهلة،الخوخ، البساتين وكفرتون".
وبعد الإستماع لعرض حول مراحل المشروع "والأضرار البيئية والصحية والجغرافية الناتجة عنه"، تعاقب على الكلام: رئيس اتحاد بلديات حبل أكروم محمد نعمان، رؤساء بلديات كفرتون أحمد الزين، أكروم علي اسبر، السهلة أحمد الخطيب، ونائب رئيس بلدية كفرتون العميد أحمد علي، ومختار السهلة مصطفى كنعان وبعض كبار السن والفاعليات البلدية والإجتماعية، الذين أجمعوا على "رفض المشروع والتصدي له بكل الطرق والوسائل المتاحة".
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