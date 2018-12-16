فاعليات جبل أكروم رفضت مشروع مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء: يسبب أضرارا بيئية وصحية

نظمت بلدية كفرتون في منطقة جبل ​أكروم​- عكار، إجتماعا موسعا في قاعة كفرتون الإجتماعية، حضره عدد من رؤساء بلديات المنطقة و​المخاتير​ وفاعليات من مختلف بلدات وقرى ​جبل أكروم​.

وأكد المجتمعون أن "البحث تركز على مشروع مزرعة الرياح لتوليد ​الكهرباء​ من الطاقة الهوائية، المزمع اقامتها على السفوح المشرفة على بلدات السهلة،الخوخ، البساتين وكفرتون".

وبعد الإستماع لعرض حول مراحل المشروع "والأضرار البيئية والصحية والجغرافية الناتجة عنه"، تعاقب على الكلام: رئيس اتحاد بلديات حبل أكروم محمد نعمان، رؤساء بلديات كفرتون ​أحمد الزين​، أكروم ​علي اسبر​، السهلة ​أحمد الخطيب​، ونائب رئيس بلدية كفرتون العميد ​أحمد علي​، ومختار السهلة مصطفى كنعان وبعض كبار السن والفاعليات البلدية والإجتماعية، الذين أجمعوا على "رفض المشروع والتصدي له بكل الطرق والوسائل المتاحة".