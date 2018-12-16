مصادر بعبدا لـ LBCI: تمثيل الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية أمر وارد لكنه غير نهائي

أكدت مصادر ​بعبدا​ لقناة "LBCI" أن "تمثيل الوزير السني من حصة ​رئيس الجمهورية​ أمر وارد لكنه غير نهائي ويتوقف على ما سيحصل عليه في المقابل".

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