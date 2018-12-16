الجزيرة: مقتل 4 جنود من الجيش المصري بهجومين في العريش ورفح

ذكرت قناة "الجزيرة" أن 4 جنود من ​الجيش المصري​ قتلوا واصيب 5 آخرون في هجومين شرقي ​العريش​ وغربي رفح ب​سيناء​. وكانت قناة "​روسيا اليوم​" قد ذكرت أن الجيش المصري شن هجوما ضد مسلحين بغطاء من الطائرات قرب قرية الحسنة بوسط سيناء، شمال شرقي مصر، مشيرة إلى أن قوات الأمن المعززة بطائرات لاحقت عناصر مسلحة اختطفت مقاولين اثنين يقومان بتنفيذ منشآت لصالح الأمن واستولت على معداتهما قرب قرية الحسنة بوسط سيناء.

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