افتتاح بازار الميلاد في قاعة شهداء السريان في بطريركية مار جرجس في دمشق

افتتحت ​بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس​، بازار الميلاد في قاعة شهداء السريان "سيفو" في بطريركية ​مار جرجس​ للسريان الأرثوذكس في حى ​باب توما​ في العاصمة السورية دمشق، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس ​السنة​.

وقد افتتح البازار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية مار اغناطيوس افرام الثاني، وأكد أن "​عيد الميلاد​ يأتي هذا العام بالتزامن مع تعافي دمشق من ​الارهاب​، وهذه الاحتفاليات تشكل رسالة محبة وسلام للعالم للتأكيد ان ​سوريا​ سيعاد اعمارها بأيدي أبنائها ب​المحبة​ والسلام".

ولفت الى أن "عيد الميلاد هذه السنة يتميز بالشعور الأكبر بالفرح، والذي تجلى بمظاهر الميلاد وزينته، والشعور الأهم هو ​الأمن​ والأمان".

من جهته، أكد النائب البطريركي في دمشق المطران مار تيموثاوس متى، إن "هذه البازارات الخيرية تلبي احتياجات الأسر السورية خلال موسم الأعياد، من حلويات وزينة الشجرة وضيافة العيد وغيرها"، وإن "الهدف منها ايجاد دخل لصندوق الجمعيات الخيرية، إضافة إلى خلق مساحة للناس لعرض منتجات المبادرات الفردية المشاركة".

كذلك أكد مدير دائرة خدمة الشبيبة فى البطريركية الأب جاك يعقوب، ان "هذه النوعية من البازارات، تعتمد على مردودها الخيري لتقديم المساعدة للمحتاجين والفقراء، والاسهام في رسم فرحة العيد على وجوه الجميع".