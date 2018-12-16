مراد: جميع الطوائف جرى تمثيلها على أساس النسبية ما عدا السنّة

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​عبد الرحيم مراد​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أبدى وجهة نظره بأحقية "اللقاء التشاوري" لقاء ​الحريري​ حيث أنه لا يجوز أن لا يسمح لنواب منتخبين من الشعب بلقاء أحد الرؤساء"، مشيراً إلى أن "عون طلب المساعدة عبر التنازل من قبل الجميع".

ولفت مراد إلى أن "جميع ​الطوائف​ جرى تمثيلها على أساس ​النسبية​ باستثناء ​الطائفة السنية​"، مشيراً إلى "أننا نحترم وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ لمساعدته في حل الأزمة".