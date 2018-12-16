مراد: جميع الطوائف جرى تمثيلها على أساس النسبية ما عدا السنّة

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد، خلال حديث تلفزيوني، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أبدى وجهة نظره بأحقية "اللقاء التشاوري" لقاء الحريري حيث أنه لا يجوز أن لا يسمح لنواب منتخبين من الشعب بلقاء أحد الرؤساء"، مشيراً إلى أن "عون طلب المساعدة عبر التنازل من قبل الجميع".
ولفت مراد إلى أن "جميع الطوائف جرى تمثيلها على أساس النسبية باستثناء الطائفة السنية"، مشيراً إلى "أننا نحترم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمساعدته في حل الأزمة".
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