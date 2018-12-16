وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ فجر الثلاثاء

أكد وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، خلال حديث تلفزيوني، أن "سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، يبدأ عند الساعة الثانية عشرة من فجر الثلاثاء القادم"، مشيراً إلى أن "الإتفاق يقضي بانسحاب كل المليشيات والمشرفين الحوثيين من موانئ الحديدة".
واوضح اليماني أن "القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة"، مشيراً إلى أن "الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة".
ولفت إلى أنه "يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها من قبل الحوثيين وإحلال المليشيات بدلاً عنها"، موضحاً أن |أي تواجد لا يتطابق لقوات أممية مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجداً غير مرغوباً فيه".
وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبدى تفهمه لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة ستتواجد عبر آليتين، الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حالياً في جيبوتي إلى ميناء الحديدة".
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