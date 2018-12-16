وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ فجر الثلاثاء

أكد وزير ​الخارجية اليمنية​ ​خالد اليماني​، خلال حديث تلفزيوني، أن "سريان اتفاق وقف ​إطلاق النار​ في محافظة ​الحديدة​، غربي البلاد، يبدأ عند الساعة الثانية عشرة من فجر الثلاثاء القادم"، مشيراً إلى أن "الإتفاق يقضي بانسحاب كل المليشيات والمشرفين ​الحوثيين​ من موانئ الحديدة".

واوضح اليماني أن "القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة"، مشيراً إلى أن "الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ ​البحر الأحمر​ بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة".

ولفت إلى أنه "يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها من قبل الحوثيين وإحلال المليشيات بدلاً عنها"، موضحاً أن |أي تواجد لا يتطابق لقوات أممية مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجداً غير مرغوباً فيه".

وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أبدى تفهمه لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة"، مشيراً إلى أن "​الأمم المتحدة​ ستتواجد عبر آليتين، الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حالياً في ​جيبوتي​ إلى ميناء الحديدة".