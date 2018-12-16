ترامب: سياسية الديمقراطيين بفصل الأطفال كانت أسوأ من الآن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامي، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "سياسة الديموقراطيين بشأن فصل الأطفال على الحدود خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ كانت أسوأ بكثير من الطريقة، التي نتعامل بها الآن".

ولفت إلى "تذكر الصور عام 2014 والأطفال قابعون في أقفاص، في سنوات أوباما"، مشدداً على أنه "مع ذلك، إذا لم نقم بالفصل، فسيأتي المزيد من الأشخاص. فالمهربين يستخدمون الأطفال!".

​وكان ​ترامب​ قد أعلن في 31 تشرين الأول أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.