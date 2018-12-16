الناطق باسم فتح ردا على هنية: حماس تمتنع عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة

أكد الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، رداً على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، أن "أي لقاء بين الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ وهنية يجب أن يكون تتويجا لعملية المصالحة بعد تنفيذ "حماس" لها وتطبيق الاتفاقيات الموقعة".

ولفت إلى أن "الرئيس عباس رئيس للشعب الفلسطيني والقضية ليست لقاءً من أجل اللقاء"، مشيراً إلى أن "حركة "حماس" تمتنع حتى اللحظة عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة، الأولى تنفيذ الاتفاقيات ومن ثم بعد ذلك لكل حدث حديث".

وكان هنية قد دعا إلى "اجتماع فلسطيني تشارك فيه القيادات كافة من الداخل والخارج في ​القاهرة​ لبحث ​القضية الفلسطينية​"، معبراً عن "استعداده للقاء أبو مازن لترتيب اجتماع فلسطيني والاتفاق على أجندات موحدة واستراتيجية وطنية تحدد لنا المسارات".