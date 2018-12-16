محافظ شمال سيناء يعلن الاستعداد للانتخابات التكميلية بدائرة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اتخاذ عددٍ من الإجراءات استعدادًا للانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة العريش، والمقرر إجرائها يومي 19 و20 ديسمبر الجاري .

أكد المحافظ في لقائه مع الأجهزة التنفيذية المعنية، بحضور عبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد، توفير الشعور بالأمن للناخبين أثناء العملية الانتخابية، وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع تيسير تنقلات المرشحين التسعة بتوفير حصة كافية من الوقود لسياراتهم بواقع 5 سيارات لكل مرشح .

وأوضح "شوشة" وجود غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تضم ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية، لمتابعة الانتخابات أولًا بأول، ولسرعة بحث أي شكوى وإزالة أية عقبات حتى تنتهي العملية الانتخابية .

بدوره استعرض عبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد عددًا من الإجراءات الخاصة بكل جهة مشاركة في العملية الانتخابية من تجهيز وإعداد المدارس الموجود بها مقار للجان، والمراكز الانتخابية على مستوى مركز ومدينة العريش، وتوفير احتياجاتها من المياه وغيرها، إضافة إلى تأمين وصول التيار الكهربائي لها، وتوفير مصدر بديل، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية في مجلس مدينة العريش لمتابعة الانتخابات.

إضافة إلى إقامة سرادقات أمام المراكز الانتخابية لراحة المواطنين، وتوفير سيارة إسعاف في كل مركز وكرسي متحرك لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير عدد من السيدات للتحقق من النساء أثناء الإدلاء بأصواتهن مع التأكد من جاهزية المراكز الانتخابية عن طريق لجنة من ديوان عام المحافظة، والجهات المعنية قبل تسليمها للجهات المختصة بمباشرة العملية الانتخابية .

يوجد 16 مركزًا انتخابيًا في مدارس العريش تضم 37 لجنة انتخابية على مستوى الدائرة الأولى بالعريش، والدائرة الأولى بشمال سيناء، مقرها مدينة العريش، تضم مدينة العريش العاصمة بأقسامها الأربعة، و4 قرى تابعة لها.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات على مستوى الدائرة 115 ألفًا و383 ناخبًا وناخبة، من بينهم 32 ألفًا و238 ناخبًا وناخبة بقسم أول العريش، و43 ألفًا و287 ناخبًا وناخبة بقسم ثان العريش، و24 ألفًا و942 ناخبًاا وناخبة بقسم ثالث العريش، و14 ألفًا و916 ناخبًا وناخبة بقسم رابع العريش.