"التعليم" تُحيل 102 معلم تخلفوا عن تدريبات "البرنامج الوطني" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أحال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، المعلمين المتخلفين عن حضور تدريبات معلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ضمن البرنامج الوطنى لتدريب المعلمين (NTTP)، والمنفذ بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 9 فبراير إلى 12 يونيو الماضي، للتحقيق بالشئون القانونية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، تخلف عن التدريب 102 معلمًا من إجمالي 721 معلمًا مستهدفًا.

وقال عمر، إنه سيجري الإعلان عما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها وموافاة المديريات التعليمية لتنفيذ ما أسفرت عنه التحقيقات.

وأشار عمر إلى أنه من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك التدريبات، جرى إرسال بيانات المستهدفين لحضور هذه التدريبات إلى مديري المديريات التعليمية عن طريق البريد الإلكترونى الرسمي الخاص بهم، مع التنبيه على منسق الصفوف الأولى وموجهى عموم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمديريات بإبلاغ جميع المستهدفين بضرورة حضور تلك التدريبات.