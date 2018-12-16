أردوغان يعلن اعتزام واشنطن تسليم تركيا 120 مقاتلة من نوع "F-35"

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغانوكالات:
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتوقع أن تتسلم من الولايات المتحدة 120 مقاتلة من طراز "F-35" للجيش الخامس.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاح متنزهللشعب في منطقة أسنلر بمدينة اسطنبول التركية: "الولايات المتحدة ستسلمنا 120 مقاتلة من نوع F-35".
وأشار أردوغان إلى أن هذه الطائرات تنتجها الولايات
وتجري عملية إنتاج مقاتلات "F-35" متعددة المهمات والقادرة على حمل ذخائر نووية في إطار برنامج دولي تشارك فيه 8 دول برعاية الولايات المتحدة والتي انضمت إليه تركيا عام 2002.
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