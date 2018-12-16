أردوغان يعلن اعتزام واشنطن تسليم تركيا 120 مقاتلة من نوع "F-35"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات:

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتوقع أن تتسلم من الولايات المتحدة 120 مقاتلة من طراز "F-35" للجيش الخامس.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاح متنزه

للشعب في منطقة أسنلر بمدينة اسطنبول التركية: "الولايات المتحدة ستسلمنا 120 مقاتلة من نوع F-35".

وأشار أردوغان إلى أن هذه الطائرات تنتجها الولايات

المتحدة، لكنه شدد على أن بعض أجزائها ستكون مصنعة بأيد تركية.

وتجري عملية إنتاج مقاتلات "F-35" متعددة المهمات والقادرة على حمل ذخائر نووية في إطار برنامج دولي تشارك فيه 8 دول برعاية الولايات المتحدة والتي انضمت إليه تركيا عام 2002.