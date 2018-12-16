سوريا تؤكد إجراء مباحثات مع الجانب الروسي لتوسيع مرفأ طرطوس

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قالت الحكومة السورية إنها تعمل مع روسيا على توسيع ميناء طرطوس الذي تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير النقل السوري، علي حمود، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة لمجلس الشعب السوري، إن وزارتهتبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس ليتسع للحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.
ويحتضن ميناء طرطوس مركز التأمين المادي التقني للقوات البحرية الروسية منذ العام 1971.
وفي 30 نوفمبر الماضي أعلن قائد
وتقضي الاتفاقية الروسية السورية حول نقطة التزويد التقني في طرطوس باحتمال مرابطة 11 سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية، كما من المخطط توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن.
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