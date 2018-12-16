تكريم القنصل العام السعودي بالإسكندرية

كتبت فاطمة عياد

قال على المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إنه تم تكريم يوسف القهرة القنصل السعودي بالإسكندرية من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على مجهوداته في إنجاح موسم الحج والعمرة الماضي والعمل على إصدار التأشيرات في وقت قياسي للمصريين الراغبين في أداء الحج أو العمرة.

وأكد المانسترلي انه تم أيضا تكريم ناصح

النفيعي نائب القنصل السعودي وبندر العوفي رئيس قسم الحج والعمرة وسلطان الحربي مدير مكتب القنصل العام.

وأوضح المانسترلي في تصريحات له أن تكريم القهرة جاء بمشاركة من مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة وفتحي شلش مدير عام السياحة الدينية ومختار آدم مدير

عام مكتب السياحة الدينية بمكتب وزارة السياحة بالإسكندرية.

وأشار علي المانسترلي الى أن القنصلية السعودية بالاسكندرية تقوم باستخراج تأشيرات ما يقارب من 80% من نسبة الحجاج والمعتمرين المصريين الذين يأدون المناسك كل عام بالإضافة الى القنصلية السعودية بالسويس.

ونوه المانسترلي الى أنه تم خلال التكريم بحث سبل التعاون وتسهيل الاجراءات في موسم العمرة الجديد وازالة أي عقبات أو مشاكل تعوق عمل القنصلية أو شركات الحج والعمرة في مصر.