ماليزيا: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

وكالات:

اعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يوم الأحد، عن استيائه من اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قائلا إن مثل هذا الاعتراف ليس من حق الدول.

وقال مهاتير في تصريح لرويترز على هامش مؤتمر في بانكوك، "ينبغي أن تظل القدس على ما هي عليه الآن وليس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "دائما ما كانت القدس تابعة لفلسطين، وبالتالي فما الداعي لاتخاذ

مبادرة بتقسيم القدس التي لا تنتمي لهم.. ليس لديهم أي حقوق".

وتدعم ماليزيا وغالبية سكانها من المسلمين، حل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل منذ وقت طويل.

ووضع القدس من أكبر العقبات في طريق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها الموحدة بما في

ذلك شطرها الشرقي الذي ضمته في حرب عام 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وجاءت خطوة أستراليا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو وهو ما أغضب الفلسطينيين والعالم الإسلامي وأصاب حلفاء غربيين بالإحباط.

وتخلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بذلك عن السياسة التي تنتهجها بلاده إزاء الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، لكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس على الفور.