مباحثات فرنسية إماراتية بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبيوكالات:
اجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصالهاتفي، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
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