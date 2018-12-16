الأمم المتحدة تطالب الأطراف اليمنية بالالتزام بالهدنة في الحديدة

الأمم المتحدة

وكالات:

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وحث جريفث، في بيان مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (العربية)

الإخبارية، الطرفين إلى احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعملعن كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق.



وتشهد مدينة الحديدة في غرب اليمن، اليوم اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.