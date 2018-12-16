بالفيديو : طائرات مصرية تغير على السودان في توقعات منجم عربي وموت رئيسين عام 2019م

زعم الفلكي العربي المعروف أبو على الشيباني خلال توقعاته للعام القادم 2019م نشوب حرب جوية بين مصر و السودان حيث قال :(في السودان ومصر يقول معلمي أرى طائرات مصرية أغارت على السودان) إضافة إلى توقعه بموت الرئيس الصومالي والرئيس الأريتري .

كما حملت توقعات الفلكي أبو على الشيباني لعام 2019م حدوث أحداث مدهشة – بحسب قناة على يوتيوب استضافته خلال برنامج سرد فيه جملة من التوقعات العالمية – مؤكداً حدوثها بالفعل حيث كان يردد (ألعنوني إن لم أكن صادقاً) ثلاث مرات,مضيفاً كل ما حدثتكم به صحيح.

يذكر أن القنوات العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي قد ظلت تعرض وتستضيف العرافين والمنجمين كل عام جديد مستطلعة توقعاتهم على الرغم من تأكيدها على الأثر الذي يقول :(كذب المنجمون ولو صدقوا) في إشارة إلى أن الغيب أمر لا يحيط به إلا الله عز وجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)