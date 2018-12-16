الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد النازحين إلى 24 ألفاً

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، ارتفاع عدد النازحين في البلاد إلى 24 ألفاً خلال العام الجاري، مقارنة بـ10 آلاف، للعام الماضي. وأوضحت أن النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في دارفور منذ عام 2015، وهم 386 ألف شخص، بحاجة لمساعدات إنسانية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان “أوتشا”، في تقرير، إن عدد النازحين في 2018 بلغ 24 ألف نازح، مقارنة بـــ10 آلاف في 2017، و152 ألفاً، عام 2016.

وتابع بحسب الشروق – أن إجمالي المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان يبلغ حوالي 5 .5 ملايين شخص، بمن فيهم 1.2 مليون لاجىء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)