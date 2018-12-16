أبدت المذيعة المعروفة شهد المهندس بقناة سودانية 24 خلال لقاء استضافت عبره عضوين من فرقة للنكات – أبدت عدم رضاها من إحدى النكات التي ألقاها أحد الضيفين وكانت تتعلق بالمرأة حيث شبهت الطرفة المرأة بالملح حيث قال :(إن وجه الشبه بين المرأة والملح انهما الاثنين يرفعان الضغط).

المذيعة شهد المهندس أبدت اعتراضها على المقارنة حيث قالت للكوميدي :(لا .. يخس عليك ) فما كان إلا أن سارع برد جعلها تضحك حيث قال لها

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : شهد المهندس ترفض نكتة تمس المرأة من أحد ضيوفها وتعاتبه (يخس عليك) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .