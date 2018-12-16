كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلحين حوثيين في محاولة تسلل حوثية إلى رازح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.
واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في جبل الازهور بمديرية رازح، وفق ما نقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الأحد.
وأحبط الجيش محاولة المليشيا، وأجبرها على التراجع، بعد أن كبدها قتلى وجرحى.
وعلى صعيد متصل، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية عدة استهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
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