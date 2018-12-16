كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جولياني": ترامب لن يمثل أمام المدعي الخاص "مولر " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جولياني في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، رداً على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص: "لن يحصل هذا الأمر، إلا على جثتي".
وينتقد محيط ترامب بشدة تحقيق المدعي الخاص مولر، ويشكك في شرعيته.
وكان ترامب أجاب الشهر الماضي خطياً عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفاً بعد إذا كان وارداً لديه المثول شخصياً أمامه.
وفي الربيع الماضي، قال جولياني إنه ربما يُمكن الاستماع إلى موكله ترامب إذا تأكد أنه لا يوجد "فخ" ينصب له.
وأصدر القضاء منذ ذلك التاريخ، أحكاماً ضد مُقربين من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين.
وأدين الأخير لتنظيمه دفع 280 ألف دولار لعشيقتين سابقتين مفترضتين لترامب، في 2016، ليضمن سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد كوهين أن ترامب "أمره بدفع الأموال"، ما يشكل خرقاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.وينفي الرئيس الأمريكي على الدوام أي علاقة له بالمرأتين.
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