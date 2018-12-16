كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية إلى الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محيط مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وحسب موقع "سبتمرنت" التابع للجيش، فإن مجموعة من ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل إلى مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، إلا أن الجيش رصد المحاولة، وأجبرها على التراجع والفرار.وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.
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