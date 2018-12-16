كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحملت المظاهرة اسم "مسيرة ضد مراكش" التي جاءت احتجاجاً على الميثاق الأممي المصادق عليه، يوم الإثنين الماضي في مدينة مراكش المغربية، وشارك فيها، حسب تصريحات الشرطة، نحو 5500 شخص.
وأفادت بلغا، بأن المتظاهرين طالبوا بالأولوية "للشعب البلجيكي"، وإغلاق الحدود، واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.
ودعت للمظاهرة العديد من المجموعات الفلمنكية المنتمية إلى اليمين، واليمين المتطرف.
وشهدت المدينة مظاهرة مضادة لليسار شارك فيها نحو 1000 شخص، بينهم مجموعة من حركة "السترات الصفراء" التي نأت بنفسها عن مسيرة اليمينيين.
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