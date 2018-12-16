كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه للتصدي لمحتجين عنيفين بعد مظاهرة نظمتها مجموعات يمينية متطرفة، في بروكسل، احتجاجاً على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء البلجيكية بلغا، أن متظاهرين رشقوا بعد المسيرة الحجارة في منطقة قريبة من مقر المفوضية الأوروبية، وأضاف أن الشرطة حاولت ذلك تفريق المتظاهرين.

وحملت المظاهرة اسم "مسيرة ضد مراكش" التي جاءت احتجاجاً على الميثاق الأممي المصادق عليه، يوم الإثنين الماضي في مدينة مراكش المغربية، وشارك فيها، حسب تصريحات الشرطة، نحو 5500 شخص.

وأفادت بلغا، بأن المتظاهرين طالبوا بالأولوية "للشعب البلجيكي"، وإغلاق الحدود، واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.

ودعت للمظاهرة العديد من المجموعات الفلمنكية المنتمية إلى اليمين، واليمين المتطرف.