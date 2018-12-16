كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: 5 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إصدار 157 تصريحاً جوياً وبرياً وحماية للقوافل في اليمن، خلال 3 أيام.

وأوضح "المالكي"، خلال كلمته مساء اليوم الأحد، أنه تم إصدار 19 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأشار إلى أن 5 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة، منذ أسبوع، موضحا أن السفن المصرح لها تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.