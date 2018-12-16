كأس الـ”كاف”.. الرجاء “يسحق” مبيري الغابوني بخماسية ويؤكد رغبته في الحفاظ على اللقب

دشن فريق الرجاء البيضاوي، حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقوة، بعد أن فاز عشية اليوم الأحد، على ضيفه سيركل مبيري الغابوني، بخمسة أهداف دون رد، في المباارة التي جمعت بينهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب الدور الأول من المسابقة.

وظهر الفريق الأخضر بأداء متواضع في الجولة الأولى، إذ لم يتمكن من خلق فرص خطيرة للتسجيل، على الرغم من تواضع الفريق المنافس ورجوعه الكلي للخلف، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

وقد عرف هذا الشوط، إجراء تغييرين إضطراريين، الأول كان بخروج سند الورفلي ودخول بدر بانون، والثاني كان بدخول زكرياء حدراف مكان عبد الإله الحافيظي.

وفي الجولة الثانية، يبدو أن خطاب غاريدو كان قويا في غرفة تغيير الملابس، ودرس الخصم جيدا، وهو الأمر الذي ظهر على أرضية الميدان، إذ وقع الفريق 5 أهداف كاملة تناوب عليها كل من بدر بانون، محمود بنحليب، ثم عبد الرحيم شاكير من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف مدافع الفريق الغابوني الرابع بهدف في مرماه، وينهي البديل محمد شعبان مهرجان الأهداف في الدقيقة 88، بعد مجهود رائع من سفيان رحيمي.

وبهذا الانتصار، يكون الفريق الأخضر قد وضع قدمه الأولى في الدور الموالي، في انتظار التأكيد في مباراة العودة في العاصمة الغابونية ليبروفيل.