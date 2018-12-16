دشن فريق الرجاء البيضاوي، حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقوة، بعد أن فاز عشية اليوم الأحد، على ضيفه سيركل مبيري الغابوني، بخمسة أهداف دون رد، في المباارة التي جمعت بينهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب الدور الأول من المسابقة.
وظهر الفريق الأخضر بأداء متواضع في الجولة الأولى، إذ لم يتمكن من خلق فرص خطيرة للتسجيل، على الرغم من تواضع الفريق المنافس ورجوعه الكلي للخلف، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.
وقد عرف هذا الشوط، إجراء تغييرين إضطراريين، الأول كان بخروج سند الورفلي ودخول بدر بانون، والثاني كان بدخول زكرياء حدراف مكان عبد الإله الحافيظي.
وفي الجولة الثانية، يبدو أن خطاب غاريدو كان قويا في غرفة تغيير الملابس، ودرس الخصم جيدا، وهو الأمر الذي ظهر على أرضية الميدان، إذ وقع الفريق 5 أهداف كاملة تناوب عليها كل من بدر بانون، محمود بنحليب، ثم عبد الرحيم شاكير من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف مدافع الفريق الغابوني الرابع بهدف في مرماه، وينهي البديل محمد شعبان مهرجان الأهداف في الدقيقة 88، بعد مجهود رائع من سفيان رحيمي.
وبهذا الانتصار، يكون الفريق الأخضر قد وضع قدمه الأولى في الدور الموالي، في انتظار التأكيد في مباراة العودة في العاصمة الغابونية ليبروفيل.
شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الـ”كاف”.. الرجاء “يسحق” مبيري الغابوني بخماسية ويؤكد رغبته في الحفاظ على اللقب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .