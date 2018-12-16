تشيلسي يجتاز عقبة برايتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز فريق تشيلسي عقبة برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "البلوز" كل من اللاعبين بيدرو رودريغيز وإيدين هازارد، وفي المقابل سجل هدف برايتون الوحيد اللاعب سولومون مارش.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للبلوز، بعد مرور 17 دقيقة على بداية المباراة، بعدما توغل هازارد داخل منطقة الجزاء، ليرسل عرضية أرضية، وجهها بيدرو رودريغيز بقدمه إلى داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم للضيوف.

وحاول برايتون بعدها تعديل النتيجة بمحاولات على استحياء، حتى أطلق مارش، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، كان لها الحارس الإسباني بالمرصاد.

واستغل ويليان، تمريرة خاطئة من مدافع برايتون، ليرسل تمريرة بينية لهازارد، الذي انطلق حتى دخول منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية داخل الشباك، ليعزز تقدم البلوز بهدف جديد في الدقيقة 33.

وكاد أنطونيو روديغر، أن يضيف الهدف الثالث للفريق اللندني، بعدما حول عرضية من ركنية نفذها ويليان، بضربة رأسية مرت بجوار القائم.

وحافظ رجال المدرب ماوريسيو ساري على التقدم بهدفين دون رد، حتى أطلق الحكم نهاية الشوط الأول.

ودخل تشيلسي، الشوط الثاني برغبة واضحة في عدم التكاسل، وكاد أن يضيف بيدرو، الهدف الثالث، بركلة خلفية مزدوجة، لكن تسديدته علت العارضة.

واستطاع مارش تقليص النتيجة بهدف أول لصالح برايتون، في الدقيقة 66، بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بقدمه اليسرى داخل الشباك.

واشتعلت المباراة بعد هدف برايتون، حيث حاول كل فريق، غزو شباك الآخر بهدف جديد، وكانت أخطر المحاولات عن طريق البديل روبن لوفتوس تشيك، الذي راوغ مدافعي برايتون، وأرسل عرضية خطيرة، لكن دفاع أصحاب الأرض كان لها بالمرصاد.

وفي الدقائق الأخيرة، قرر ساري استبدال هازارد، الذي بدا عليه الإرهاق، ليدفع بالمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

وشهدت الدقائق الأخيرة طوفان من الهجمات لبرايتون، الذي حاول بشتى الطريق معادلة النتيجة، وكاد أن يحقق هدفه عن طريق رأسية لويس دانك، التي حادت عن طريقها نحو المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز تشيلسي (2-1).