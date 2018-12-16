هزيمة قاسية لآرسنال على يد ساوثهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق آرسنال بخسارة خارجية قاسية على يد ساوثهامبتون بالنتيجة 2-3، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ساوثهامبتون كل من اللاعبين داني إنغز (هدفان) وتشارلي أوستن، وفي المقابل سجل هدفي آرسنال اللاعب هنريك مخيتريان.

وبهذا الفوز رفع ساوثهامبتون رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

وكان التهديد الأول في المباراة، عن طريق آرسنال، في الدقيقة 6، بعد تمريرة من جوندوزي لأوباميانغ خلف الدفاع، ولكن الحارس ماكارثي يخرجها بنجاح إلى ركنية.

ورد ساوثهامبتون بفرصتين، الأولى في الدقيقة 14، من تسديدة ريدموند تصطدم في دفاع آرسنال، وتخرج لركنية، والثانية من أرمسترونغ في الدقيقة 18، يتصدى لها لينو بنجاح.

وتمكن ساوثهامبتون من التقدم في النتيجة، في الدقيقة 20، بعد عرضية من تارجت على رأس إنغز، الذي يحولها في شباك المدفعجية، ليعود نفس اللاعب ليسدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، ولكنها تذهب إلى يد لينو.

واستطاع آرسنال أن يحرز هدف التعادل، عن طريق رأسية مخيتريان في الدقيقة 28، بعد عرضية متقنة من ناتشو مونريال، وكاد الجانرز أن يحرز الهدف الثاني، بعد عدة تمريرات بين جوندوزي وتوريرا وأوباميانغ، ولكن الدفاع أخرجها لركنية قبل وصول المهاجم الجابوني لها.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 44، تمكن إنغز من إحراز الهدف الثاني لساوثهامبتون، بعد عرضية رائعة من ريدموند، أسكنها الأول برأسه في شباك آرسنال.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد آرسنال أن يحرز هدف التعادل، بعد تمريرة من أيوبي لمخيتريان إلى أوباميانغ، ولكن ماكارثي استطاع أن يتصدى للكرة بنجاح.

وتمكن مخيتريان من إحراز الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 53، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالمدافع فيسترجارد وتغير اتجاهها وتسكن الشباك، وكاد أيوبي أن يحرز الثالث في الدقيقة 54، بعد تمريرة من أوباميانغ، ولكن تسديدة النجم النيجيري علت العارضة.

وفي الدقيقة 68، كاد الثنائي أوباميانغ ولاكازيت أن يستغلا الخروج الخاطئ للحارس ماكارثي، ولكن عودة دفاع ساوثهامبتون السريعة منعت ذلك.

وفي الدقيقة 75، ألغى حكم المباراة الهدف الثالث لساوثهامبتون، بداعي التسلل، عن طريق لونغ، بعد رأسية من يوشيدا تصدى لها الحارس لينو، وتذهب إلى لونغ الذي حولها في الشباك، ولكن كان في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 79، تألق الحارس ماكارثي، وأخرج الهدف الثالث للجانرز، بعد رأسية لاكازيت، من عرضية مخيتريان، ولكن الحكم يحتسبها تسللا بعد ذلك.

وفي الدقيقة 85، استطاع ساوثهامبتون أن يحرز الهدف الثالث، عن طريق البديل تشارلي أوستين برأسية، بعد عرضية من لونغ من الجهة اليمنى.

وحتى نهاية المباراة، سيطر آرسنال وحاول إحراز التعادل، ولكن دفاع ساوثهامبتون وحارس مرماه، تمكنوا من التصدي لجميع محاولات المدفعجية.