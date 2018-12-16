أصالة تفتتح انطلاقة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت، مساء أمس السبت، الدورة الخامسة عشرة، من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، الذي يقام على مدى أسبوع ويخصص عائده لصالح الأعمال الخيرية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهد الافتتاح تكريم عدد من الفنانين المصريين والعرب منهم الملحن المصري محمد سلطان والشاعر المصري عمر بطيشة والمغنية السعودية وعد والمغني السعودي عبد الله رشاد واسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح وغيرهم.

وافتتحت المطربة السورية أصالة نصري، المهرجان الذي كرّمها قبل أن تقدم باقة من أغنياتها القديمة والحديثة على مسرح سيد درويش الذي امتلأ عن آخره بالحضور يتقدمهم محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة ووزيرة الثقافة المصري، إيناس عبد الدايم وبعض قناصل الدول العربية والأجنبية في مصر.

واستهلت أصالة الحفل بأغنية ’أكتر من اللي أنا بحلم بيه’ من كلمات محمد رفاعي وألحان تامر علي لتتوالى بعدها أغاني ’تخيل بكره’ و’بعدك عني’ و’عايز الحق’ وغيرها.

وحلّت السعودية ضيف شرف الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الذي تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة عوف همام، الذي قال في كلمته خلال حفل الافتتاح: "ربما لا يسعني وأنا أقف الآن في يوم افتتاح هذا المهرجان إلا أن أكون ممتنا لكل أولئك الذين مدوا أياديهم للمساندة في استمرار وإقامة هذا الاحتفال السنوي، فهم يعرفون أنهم لا يقدمون فقط خدمة ثقافية لشعب الإسكندرية خاصة واسم مصر والفن بشكل عام، وإنما أيضا يقدمون بأياديهم الخير لشريحة من أبناء الإسكندرية من ذوي القدرات الخاصة، وهو الجزء الهام في فكرة إقامة المهرجان".

وأضاف همام: "أود أن أشكر الإنسانة قبل أن نقول الفنانة والمطربة، التي تبرعت بأكثر من نصف أجرها اليوم... هي الفنانة أصالة".