الرئيس الأوكراني يقول إنه لا يعتزم تمديد الأحكام العرفية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو
قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو اليوم الأحد إنه لا يعتزم تمديد الأحكام العرفية ما لم يوجد تهديد بهجوم واسع النطاق من روسيا.
وفرض بوروشينكو الأحكام العرفية في بعض أنحاء البلاد لمدة شهر بعدما صادرت روسيا ثلاث سفن أوكرانية في مضيق كيرتش يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
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