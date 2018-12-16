انت الان تتابع ليفربول يكتسح مانشستر بثلاثية في ليلة تألق شاكيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ م

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم السنغالي ساديو ماني لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من فابينهو استقبلها ماني، وسددها في مرمى دي خيا، وتعادل لينجارد للضيوف في الدقيقة 33، بعد خطأ من أليسون بيكر حارس ليفربول الذي سقطت الكرة من يده أمام لينجارد ولم يجد الأخير أي صعوبة في وضعها داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما

وفي الشوط الثاني تمكن البديل شيردان شاكيري من تسجيل الثاني في الدقيقة 73، بعد أن ارتدت الكرة من ديفيد دي خيا حارس مانشستر سددها شاكيري لتصطدم بقدم أشلي يونج مدافع الشياطين، وتسكن شباك الأخير، وفي الدقيقة 80 تمكن شاكيري من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية اصطدمت أيضا بدفاع الضيوف، وسكنت شباك دي خيا،



وفي الشوط الثاني تمكن البديل شيردان شاكيري من تسجيل الثاني في الدقيقة 73، بعد أن ارتدت الكرة من ديفيد دي خيا حارس مانشستر سددها شاكيري لتصطدم بقدم أشلي يونج مدافع الشياطين، وتسكن شباك الأخير، وفي الدقيقة 80 تمكن شاكيري من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية اصطدمت أيضا بدفاع الضيوف، وسكنت شباك دي خيا، يمنح فريقه 3 نقاط غالية في مشواره نحو لقب الدوري الغائب عن ليفربول منذ موسم 1989-1990 أي منذ 28 عامًا.

وشهد اللقاء مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، واستكمل المباراة حتى نهايتها.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة، يتصدر بها جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس.