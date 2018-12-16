انت الان تتابع هذه أرقام «بنك المعرفة» التي لم يذكرها وزير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠١ م

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تحدث عن انهيار الموقع الرئيسي لبنك المعرفة نتيجة دخول قرابة 15 مليون زائر للموقع في دقيقة واحدة، مستشهدًا بأن ذلك دليل على رغبة المصريين في التطوير والاطلاع، وقال الوزير إن موقع بنك المعرفة، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد توضيحه طريقة استخدام الموقع والمواد التعليمية المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، إضافة إلى طريقة التسجيل المؤقتة "freetest" كاسم مستخدم ورقم سري، بدلا من تسجيل البيانات والرقم القومي، حيث شهد الموقع دخول 240 ألفًا في الثانية، الأمر الذي أدى لانهياره.

وبالاطلاع على بعض الأرقام الخاصة ببنك المعرفة من خلال موقع الإحصائيات similarweb، تبين أن ترتيب البنك على مصر، يأتي رقم 168، بينما على مستوى العالم فيحتل المرتبة 32.690، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الموقع ليس عليه حجم الزيارات التي تحدث عنها الوزير أو 10% منها على الأقل، حيث إن أعلى معدل زيارة للموقع