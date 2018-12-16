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انت الان تتابع هذه أرقام «بنك المعرفة» التي لم يذكرها وزير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠١ م
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تحدث عن انهيار الموقع الرئيسي لبنك المعرفة نتيجة دخول قرابة 15 مليون زائر للموقع في دقيقة واحدة، مستشهدًا بأن ذلك دليل على رغبة المصريين في التطوير والاطلاع، وقال الوزير إن موقع بنك المعرفة، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد توضيحه طريقة استخدام الموقع والمواد التعليمية المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، إضافة إلى طريقة التسجيل المؤقتة "freetest" كاسم مستخدم ورقم سري، بدلا من تسجيل البيانات والرقم القومي، حيث شهد الموقع دخول 240 ألفًا في الثانية، الأمر الذي أدى لانهياره.
وبالاطلاع على بعض الأرقام الخاصة ببنك المعرفة من خلال موقع الإحصائيات similarweb، تبين أن ترتيب البنك على مصر، يأتي رقم 168، بينما على مستوى العالم فيحتل المرتبة 32.690، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الموقع ليس عليه حجم الزيارات التي تحدث عنها الوزير أو 10% منها على الأقل، حيث إن أعلى معدل زيارة للموقع
وبالاطلاع على بعض الأرقام الخاصة ببنك المعرفة من خلال موقع الإحصائيات similarweb، تبين أن ترتيب البنك على مصر، يأتي رقم 168، بينما على مستوى العالم فيحتل المرتبة 32.690، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الموقع ليس عليه حجم الزيارات التي تحدث عنها الوزير أو 10% منها على الأقل، حيث إن أعلى معدل زيارة للموقع كان في أكتوبر الماضي، وبلغت ذروته بـمليون و50 ألف زائر.
فيما أوضح الدكتور خالد العطار، مساعد وزير الاتصالات، أن وزارة الاتصالات ليست مشاركة في بنك المعرفة، وأن البنك لا يحتاج إلى سيرفرات كبيرة، لكونه لا يستضيف محتوى، بينما هو بوابة دخول فقط على محتوى مختلف من كل أنحاء العالم.
وأشار في حديثه للتحرير، إلى أن بنك المعرفة لا ينقل المحتوى، وهذه طريقة تعمل بها كثير من الجامعات، وقد يكون حجم الزيارة الكبير سببًا في خروج الموقع من الخدمة.
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