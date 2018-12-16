الأمم المتحدة تمنح «المحافظين» درع «ملتقى الإنسانية»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠١ م
?تسلم حزب المحافظين، شهادة تقدير ودرع بعد مشاركته الإيجابية والفعالة في احتفالية منظمة الأمم المتحدة للفنون باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أقيم أمس على مسرح الجلاء بنادي القوات المسلحة المصرية، تحت عنوان "ملتقى الانسانية". وتسلم الجائزة نيابة عن رئيس الحزب، خالد خطاب، أمين الجيزة بالحزب، ومن الجدير بالذكر أن حزب المحافظين ساهم فى نقل المشاركين من الأطفال من محافظة الإسكندرية إلى مكان الاحتفال وعودتهم لذويهم سالمين بعد الانتهاء.
وعن المشاركة، قال خالد خطاب، إن حزب المحافظين اهتم بضرورة المشاركة في رعاية مثل هذا الحدث إيمانا منه بتقوية دور المشاركة المجتمعية والحزبية لمثل هذه الفاعليات واستجابة لدعوة السيد الرئيس بجعل عام 2018 هو عام متحدي الإعاقة.وأشار إلى أن تسلم الجائزة كان في حضور لفيف من أهل السياسة والفن والثقافة وبدعوة
وعن المشاركة، قال خالد خطاب، إن حزب المحافظين اهتم بضرورة المشاركة في رعاية مثل هذا الحدث إيمانا منه بتقوية دور المشاركة المجتمعية والحزبية لمثل هذه الفاعليات واستجابة لدعوة السيد الرئيس بجعل عام 2018 هو عام متحدي الإعاقة.
وأشار إلى أن تسلم الجائزة كان في حضور لفيف من أهل السياسة والفن والثقافة وبدعوة من unarts الفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا، حيث قدم فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فقرات فنية متنوعة من غناء وعزف ورسم وتابلوهات راقصة، كما تم توزيع شهادات ودروع علي بعض الشخصيات التي كان لها دور ايجابي في انجاح هذا الاحتفال من فنانين وسياسيين وسفراء.
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