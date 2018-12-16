انت الان تتابع 8 فنانين يغيبون عن رمضان 2019.. «السينما» كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كنت من محبي الأعمال الدرامية التي تقدمها الفنانة نيللي كريم فى رمضان كل عام يتوجب عليك أن تختار نجما آخر تتابع عمله خلال رمضان 2019.. فهي ستغيب عنا خلال الشهر الكريم

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

لا يزال عدد كبير من النجوم يفضلون العمل فقط فى موسم رمضان، ويجدون أن الوجود خلال الماراثون الرمضاني والفوز بالمشاهدات «نيشان ذهبي»، يؤكد أهمية وحب الجمهور لهم، الذي ينتظر مسلسلاتهم في هذا الشهر الكريم. لكن على ما يبدو أن رمضان 2019 سيسجل رقمًا قياسيًّا فى غياب النجوم الذين اعتدنا على رؤيتهم وأصبحوا من ثوابت الموسم. والسبب يعود إلى الأزمة الإنتاجية التي اجتاحت سوق الدراما، ما جعل الجميع يهرب إلى السينما لضمان الوجود خلال عام 2019، وهناك نحو 8 فنانين أعلنوا غيابهم عن الموسم، وربما تشهد الأيام المقبلة زيادة العدد.

1- يسرا تأتي على رأس القائمة الفنانة يسرا، التي قررت الحصول على إجازة خلال موسم رمضان المقبل، بعد مشاركتها فى الموسم الماضى بـ«لدينا أقوال أخرى» الذى عرض عربيا فقط؛ بينما عرضته قناة ONE داخل مصر فى أكتوبر الماضى خارج الموسم، يأتي غيابها بعد محافظاتها على الوجود خلال هذا الشهر على مدى السنوات

1- يسرا تأتي على رأس القائمة الفنانة يسرا، التي قررت الحصول على إجازة خلال موسم رمضان المقبل، بعد مشاركتها فى الموسم الماضى بـ«لدينا أقوال أخرى» الذى عرض عربيا فقط؛ بينما عرضته قناة ONE داخل مصر فى أكتوبر الماضى خارج الموسم، يأتي غيابها بعد محافظاتها على الوجود خلال هذا الشهر على مدى السنوات السبع الماضية، واختارت أن تصالح السينما خلال العام الجديد بفيلم يعيدها بعد غيابها 6 أعوام منذ «جيم أوفر»، ولكنها لم تستقر على الفكرة حتى الآن. 2- غادة عبد الرازق 2- غادة عبد الرازق منذ 2009 ولا تفوت الفنانة غادة عبد الرازق فرصة الوجود فى رمضان من كل عام، بداية من مسلسل «الباطنية» وصولا إلى «ضد مجهول» الذى عرض خلال الموسم الماضي، وأصبحت من الأساسيات التي ينتظرها الجمهور من كل عام، خاصة أنها قدمت عددا من الأعمال الناجحة، من بينها «زهرة وأزواجها الخمسة»، و«مع سبق الإصرار» و«حكاية حياة»، ولكن خرجت قبل شهر على حسابها بموقع «إنستجرام»، وأكدت عدم مشاركتها فى الموسم المقبل، وأنها تبحث عن عمل قوى لرمضان 2020. 3- نيللي كريم 3- نيللي كريم حال الفنانة نيللي كريم لا يختلف كثيرًا عن يسرا وغادة عبد الرازق، والتي تغيب عن موسم رمضان 2019، بعد وجودها على مدى الـ6 سنوات الماضية منذ مسلسل «ذات» وحتى «اختفاء»، ولكنها عوضت غيابها عن الدراما بمشاركتها فى الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» الذى يجرى حاليا جلساته التحضيرية من أجل بدء التصوير مطلع 2019. 4- هند صبري 4- هند صبري كما تغيب الفنانة هند صبري أيضًا عن موسم رمضان 2019، وذلك بعد توقف مشروعها الذي حمل اسم «جميلة وابن السلطان» سيناريو تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكري، والسبب أزمة إنتاجية يمر بها المنتج محمد مشيش، واتجهت الفنانة التونسية إلى السينما لتعويض خسائرها، حيث تشارك بجوار نيللي كريم فى الجزء الثاني من «الفيل الأزرق»، بالإضافة إلى الفيلم التونسي «نورا تحلم». 5- يحيى الفخراني 5- يحيى الفخراني بعد أن خاض الفنان يحيى الفخراني رحلة طويلة من أجل البحث عن سيناريو جديد لرمضان 2019، واستقر على السيناريست عبد الرحيم كمال، توقف المشروع بعد اتجاه شركة «سكوير ميديا» التي أنتجت له «بالحجم العائلي»، إلى تخفيض الميزانية هو ما لم يقبله «الفخراني»، ليرفض الوجود خلال الموسم واتجه إلى السينما التي يغيب عنها منذ عام 1999، واستقر على فيلم «قرفة بالزنجبيل» الذي يشاركه في بطولته فاروق الفيشاوي، وذلك بجانب استعداده لتقديم مسرحية «الملك لير» فى فبراير المقبل مع المخرج تامر كرم. 6- محمد هنيدي 6- محمد هنيدي بعد الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، من أجل رمضان 2019، توقف المشروع لأسباب غير معلنة، ليغيب «هنيدي» عن الموسم الدرامي، ولكنه يعوض هذا الغياب بالسينما والمسرح، حيث تم الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ومسرحية «3 أيام في الساحل». 7- ظافر العابدين 7- ظافر العابدين كما أعلن التونسي ظافر العابدين عن حصوله على إجازة من الموسم الرمضاني المقبل لعام 2019، بسبب عدم عثوره على سيناريو قوي يوجد به، لذلك فضل الابتعاد، وفى الوقت نفسه يجري حاليا «العابدين» تفاوضا على مسلسل درامي طويل مكون من 3 أجزاء، سيعرض خارج الموسم. 8- عمرو يوسف 8- عمرو يوسف ينضم إلى الخارجين من موسم رمضان 2019، الفنان عمرو يوسف بعد عدم اكتمال مفاوضاته على مسلسله الجديد، ولكنه فى الوقت نفسه يعود إلى السينما بعد غياب عامين عنها بالجزء الثاني من «ولاد رزق». فى النهاية.. يبدو أن البساط قد سحب من نجوم الصف الأول لصالح الشباب الذين لا يجدون مانعا من المشاركة بأدوار صغيرة.



شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فنانين يغيبون عن رمضان 2019.. «السينما» كلمة السر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .