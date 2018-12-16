انت الان تتابع باهر المحمدي يكشف تفاصيل اتفاقه مع رئيس الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ م

أكد باهر المحمدي، لاعب فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن فوز فريقه على القطن الكاميروني، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يعد أمرًا جيدًا ومريحًا قبل مواجهة العودة بعد أيام في الكاميرون، مشيرًا إلى أنه حصل على وعد من إدارة الدراويش بالرحيل من صفوف الفريق حال تحقيق إنجاز هذا الموسم. وتحدث المحمدي في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة، مؤكدًا أن الإسماعيلي يمر حاليًا بكبوة بعد النتائج المتذبذبة في الدوري والخروج من البطولة العربية، لكن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن في الأداء والنتائج.

وعن رحيله عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة، أكد مدافع المنتخب الوطني، أنه مع مرور الوقت يشعر بالاستقرار داخل قلعة الدراويش، ويحترم جميع الفرق التي ترغب في الحصول على خدماته، موضحًا أنه توصل لاتفاق مع رئيس ناديه، بالسماح له بالرحيل بعد تحقيق إنجاز بنهاية الموسم مع الفريق، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الإسماعيلي