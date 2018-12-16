انت الان تتابع الإسماعيلي يفوز على القطن بثنائية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٥ م

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الكاميرون، وكان الدراويش قد تأهل لملاقاة الفريق الكاميروني، بعدما تخطى عقبة "ميساجيرو نجوزي" البوروندي في دور الـ64 بثلاثة أهداف لهدف وحيد ذهابا وإيابا. أحرز هدفي الإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف البديل كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

استمر الشوط الأول سلبيًا، حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، التي منحت الهدف الأول للدراويش برأسية باهر المحمدي، التي سكنت مرمى الفريق الكاميروني، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، ضغط القطن لإدراك التعادل، وأتيحت له أكثر من فرصة، بدأت بضربة حرة مباشرة تصدى لها