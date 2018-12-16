انت الان تتابع المشاط تراهن على خطة إصلاح ما أفسده الزمن في السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أعدت وزارة السياحة مخططا تعتقد أنه قادر على استعادة السياحة المصرية لرونقها وعوائدها المالية الضخمة.. وبنت الوزارة مخطهها على 5 محاور رئيسية.

كشفت وزيرة السياحة رانيا المشاط النقاب عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، المبنية على استراتيجية على المدى الطويل لإصلاح القطاع، ورؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة في رؤية 2030. وقالت المشاط إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يتمركز على 5 محاور رئيسية تتمثل في «الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة».

1- الإصلاح المؤسسي أو الهيكلي يهدف لتحويل قطاع السياحة إلى قطاع متطور يساهم في توفير فرص عمل غير محدودة، والإصلاح الإداري للوزارة من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق الرؤية، وتمكين الكوادر المتميزة، خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل. إضافة إلى

1- الإصلاح المؤسسي أو الهيكلي

يهدف لتحويل قطاع السياحة إلى قطاع متطور يساهم في توفير فرص عمل غير محدودة، والإصلاح الإداري للوزارة من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق الرؤية، وتمكين الكوادر المتميزة، خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل.

إضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري، خاصة بعد هجرة الكثير من العمالة المدربة للخارج، عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي، لتحسين جودة الخدمات السياحية.

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2- الإصلاح التشريعي

تركز الوزارة على صياغة مشروع قانون موحد للسياحة، بدلاً من التشريع الحالي الذي لم يتغير منذ عام 1970، يشارك في صياغته القطاع الخاص بشكل أساسي، نظرًا لكون القطاع الخاص يشكل نحو 98% من القطاع السياحي. حيث سيتم عقد حلقات نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصالح حول التشريع الجديد.

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3- تطوير البنية التحتية والاستثمار

رفع كفاءة البنية التحتية للفنادق، واستكمال مشروعات تطوير السياحة لجذب استثمارات، وتنفيذ استراتيجية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، إلى جانب تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتواكب المعايير العالمية، والتركيز على تحسين المعايير الخاصة بسلامة الغذاء والصحة لتواكب المعايير الدولية في الفنادق.

كما تعمل الوزارة على تأسيس صندوق استثمار خاص لتطوير الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية ودعم الفنادق المتعثرة ماليا، يعمل على إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت المتعثرة عبر تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال، ومن المخطط استخدام رأس مال الصندوق في تطوير الفنادق من حيث البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين لرفع مستوى الخدمة.

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4- تحديث آليات الترويج للسياحة

تخطط الوزارة في هذا المحور لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم من خلال تحديث الآليات التسويقية بما يتواكب مع التغييرات العالمية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية.

وتعتمد محاور الترويج على ثلاثة عناصر رئيسية هي الترويج من خلال إبراز خصائص وسمات الشعب المصري للعالم، والمحور الثاني الترويج للمتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف في العالم، والمحور الثالث خاص بالتسويق لكل محافظة أو مدينة سياحية على حدة، كما أنه يجرى تنفيذ أجندة ترفيهية ثقافية لمصر على مدار العام.

كما أن الوزارة تعتزم تنظيم قمة مصرية للشخصيات المؤثرة عالميا، لزيارة المقاصد السياحية والترويج لها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتتضمن خطة الترويج فتح أسواق جديدة في العديد من الدول في آسيا وتحديدا الصين، وأوكرانيا من شرق أوروبا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية، والتركيز على زيادة السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

5- مواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة

تم استحداث العديد من المفاهيم في قطاع السياحة عالميا، كما تغيرت آليات العمل في القطاع، مما يستلزم مواكبتها في قطاع السياحة في مصر وذلك لتحقيق أكبر قدر من التنافسية.